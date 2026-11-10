تواصل طبعة الفهد حضورها في عالم الموضة، باعتبارها واحدة من النقوش الكلاسيكية التي تتجدد بتنسيقات مختلفة من موسم إلى آخر. ورغم ارتباطها التقليدي بالألوان الترابية والأسود، فإن خيارات تنسيقها أصبحت أكثر تنوعاً، لتمنح محبات الموضة مساحة أوسع للتجربة والابتكار.

يأتي اللون العنابي ضمن الخيارات اللافتة التي تنسجم مع طبعة الفهد، إذ يضيف إليها لمسة فاخرة ودافئة، سواء من خلال كنزة أو معطف أو حقيبة. أما الأزرق السماوي فيقدم تبايناً غير تقليدي، يكسر حدة النقشة ويمنح الإطلالة طابعاً منعشاً وعصرياً.

ولإطلالة أكثر هدوءاً، يبرز الأخضر الزيتوني كخيار أنيق يتناغم مع الدرجات البنية والذهبية الموجودة في النقشة، بينما يشكل الكريمي والبيج ثنائياً مثالياً لمحبات الأسلوب الناعم والبسيط، إذ يخففان من حدة الطبعة ويمنحانها مظهراً راقياً.

أما الأحمر الكرزي فيناسب الإطلالات الجريئة، خصوصاً عند اعتماده في الإكسسوارات أو الحقائب والأحذية، ليضيف لمسة لونية قوية دون أن يطغى على النقشة الأساسية.

ويبقى الأسود الخيار الكلاسيكي الأكثر سهولة، فهو يحقق توازناً بصرياً مع طبعة الفهد ويمنحها حضوراً أنيقاً يناسب الإطلالات اليومية والمسائية.

والقاعدة الأهم عند تنسيق هذه الطبعة هي منحها مساحة لتكون محور الإطلالة، مع اختيار ألوان مكملة وتجنب المبالغة في الجمع بين النقوش والتفاصيل المتنافسة.