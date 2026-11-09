في انعكاس لتنوع مصادر الإلهام في عالم الموضة، خطفت النجمة زيندايا الأنظار بإطلالة تحمل طابعاً غير تقليدي، من تصميم المصممة البريطانية رونان ماكنزي، وذلك خلال الترويج لفيلم «كثيب: الجزء الثالث» إلى جانب النجم تيموثي شالاميه.

واختارت زيندايا إطلالة من مجموعة ربيع وصيف 2027، التي حملت عنوان «الانطلاق نحو وجهات جديدة»، وتألفت من قطعة علوية من الجلد السويدي دون أكمام، بياقة تلتف حول الرقبة، وبنطال واسع بقصة البرميل، باللون الرملي الذي عكس أجواء الصحراء في الفيلم.

ولم يقتصر تميز المجموعة على تصاميمها، بل امتد إلى طريقة تقديمها؛ إذ اختارت ماكنزي ورشة ميكانيكية في لندن مسرحاً لعرض أزيائها، مبتعدة عن القوالب التقليدية لعروض الموضة، ومستوحية تصاميمها من مفاهيم الحركة والسفر وتفاصيل الحياة اليومية.