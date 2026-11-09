يستعين مسلسل «عشماوي» الذي يقدم بطولته الفنان المصري محمد رمضان بالموسيقار المصري عمر خيرت لوضع الموسيقى التصويرية لأحداثه، في خطوة أعلن عنها المخرج بيتر ميمي، استعداداً لعرض المسلسل ضمن موسم دراما رمضان 2027.

وجاء الإعلان عبر منشور لبيتر ميمي على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، معلناً مشاركة عمر خيرت في العمل، الذي يراهن على توليفة تجمع الدراما الاجتماعية والتشويق، وسط ترقب الجمهور لعودة رمضان إلى الشاشة الرمضانية.

قصة مسلسل «عشماوي»

وتدور الأحداث حول شخصية «خليفة»، التي يجسدها محمد رمضان، ويعمل منفذاً لأحكام الإعدام داخل مصلحة السجون، ويحمل لقب «عشماوي»، لكن حياته الشخصية تشهد أزمات عائلية وصراعات متشابكة تضعه أمام تحديات إنسانية ونفسية، ضمن إطار اجتماعي مشوق.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج صادق الصباح، ويشارك في بطولته سيرين عبد النور، وإسعاد يونس، وباسم سمرة، ويسرا اللوزي، وهناء الشوربجي، وانتصار، ووليد فواز، وجيسيكا حسام الدين، إلى جانب عدد من الفنانين.

عودة بعد غياب 4 سنوات

ويجمع العمل محمد رمضان وباسم سمرة مجدداً بعد نحو 17 عاماً على آخر تعاون فني بينهما، فيما يمثل عودة رمضان إلى الدراما الرمضانية بعد غياب منذ تقديمه مسلسل «جعفر العمدة» عام 2023.

مشروع سينمائي جديد

وعلى مستوى السينما، يستأنف محمد رمضان التحضير لفيلم «نمبر وان»، بعد توقف انشغاله خلال الفترة الماضية بالتزاماته الفنية، إذ عقد جلسة عمل مع المؤلف محمد سيد بشير لاستكمال تطوير السيناريو، تمهيداً لبدء التصوير.

ومن المنتظر أن يشهد فيلم محمد رمضان الجديد إنتاجاً ضخماً، مع تنفيذ مشاهد خارج مصر، إلى جانب مشاركة عدد من النجوم العالميين.