اختارت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي إطلالة تجمع بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية، خلال حضورها فعاليات مهرجان البحرين السينمائي 2026، لتقدم تنسيقاً لافتاً ابتعد عن قوالب فساتين السهرة التقليدية.

واعتمدت الصفي تنورة بقصة مستقيمة بطول ميدي، تميزت بنقوش هندسية ملونة، ونسقتها مع قميص أبيض واسع بأكمام مطوية، فيما أضافت لمسة مميزة من خلال حزام عريض من المخمل الأخضر الزمردي، انسدل من الخصر على هيئة وشاح طويل منح الإطلالة حركة وانسيابية.

واكتملت تفاصيل اللوك بقلادة شوكر متعددة الطبقات من الخرز الأخضر، وحذاء مدبب باللون الكريمي، مع شعر منسدل بتموجات ناعمة.

وجاء اختيار فاطمة الصفي موفقاً في المزج بين بساطة القميص الأبيض وثراء النقوش والأقمشة، لتقدم إطلالة غير تقليدية تثبت أن الأناقة لا تقتصر على فساتين السهرة، بل قد تبدأ من تنسيق قطع كلاسيكية بتفاصيل جريئة.