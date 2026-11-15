أكدت ممثلة روسيا في مسابقة (ملكة جمال الكون 2026)، ألكسندرا ستاشكيفيتش، أن معايير الجمال الحقيقي تتجاوز المظهر الخارجي، معتبرة أن الذكاء والكاريزما والصفات الشخصية تبقى العامل الأهم في تميز أي متسابقة.

وقالت ستاشكيفيتش إن الجمال يظل عنصرًا مهمًا، لكنه لا يكفي وحده لجذب الانتباه، مشددةً على أن العقل هو القيمة الأبرز التي تمنح الجمال معناه الحقيقي.

وأوضحت أن الفتاة الذكية، من وجهة نظرها، هي التي يستمتع الآخرون بالاستماع إليها والاستفادة من أفكارها، لافتة إلى أن الكاريزما وروح الدعابة تمثلان جزءًا أساسيًا من الجاذبية الشخصية. وأضافت أن الأشخاص الذين يجيدون المزاح ويتقبلون الدعابة بروح مرحة يملكون حضورًا خاصًا يجعلهم أكثر جاذبية وتميزًا.

وتتمتع الحسناء الروسية، البالغة من العمر 21 عامًا، بمسيرة رياضية لافتة، إذ توجت بطلة لروسيا في رياضة التشجيع سبع مرات، كما أنها مرشحة لنيل درجة (أستاذ الرياضة)، بعد أكثر من 11 عامًا من النشاط الرياضي وتمثيل المنتخب الروسي. وإلى جانب مسيرتها الرياضية، تواصل ستاشكيفيتش دراستها الأكاديمية في كلية الصحافة بجامعة تيومين الحكومية، بالتوازي مع استعدادها للمشاركة في مسابقة (ملكة جمال الكون 2026).