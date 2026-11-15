كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن جهاز توجيه (راوتر) جرى تركيبه حديثاً في محطة اتصالات لاسلكية بولاية أركنساس، تسبب في موجة اضطرابات واسعة بحركة الطيران، وصفت بأنها ثاني أكبر عملية تعطيل لحركة الطيران في تاريخ الولايات المتحدة.



ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مطلعة أن إدارة الطيران الاتحادية رصدت في البداية خللاً في الاتصالات بمركزها في إنديانابوليس، قبل أن تمتد المشكلة إلى الاتصالات بين الطيارين ومراقبي الحركة الجوية، نتيجة التشويش والانقطاعات المتكررة.



وأظهرت التحقيقات الأولية أن معدات الشبكة في موقعين بولايتَي أركنساس وتكساس أرسلت كميات هائلة من إشارات طلب الاتصال، وصلت إلى نحو ألف إشارة كل 4 إلى 5 ثوانٍ، ما تسبب في تحميل زائد على شبكة الاتصالات التي يعتمد عليها آلاف مراقبي الحركة الجوية.



وأكد مسؤولون في إدارة الطيران الاتحادية أن الخلل أثر في 17 مركزاً من أصل 22 مركزاً مسؤولاً عن مراقبة الرحلات على الارتفاعات العالية، الأمر الذي دفع السلطات إلى إصدار قرار بوقف حركة الطيران على الأرض، تفادياً لمخاطر ناجمة عن تعطل الاتصالات.



وتمكنت الإدارة من احتواء الأزمة بعد فصل جهازي التوجيه في أركنساس وتكساس عن الشبكة، وتعطيل خاصية في الأجهزة تسببت، بحسب التحقيقات الأولية، في بث البيانات على نطاق أوسع من المطلوب.



وأفادت الصحيفة أن أسباب الخلل لا تزال قيد التحقيق، وسط تساؤلات بشأن احتمال وجود عيب في الجهاز أو خطأ في تركيبه وإعداداته من جانب شركة «إل 3 هاريس تكنولوجيز»، المتعاقدة على إدارة النظام. في المقابل، أكدت شركة «إتش بي إي»، المالكة لشركة «جونيبر نتوركس» المصنعة للأجهزة، أن معداتها كانت تعمل وفق تصميمها ولم تتعرض لعطل.



وقال وزير النقل الأمريكي شون دافي إنه لا توجد حتى الآن أدلة على وجود دوافع خبيثة وراء الحادث، مشيراً إلى أن التحقيق يركز على احتمال وجود خلل فني أو قصور في أداء الشركة المتعاقدة.



وأعادت الأزمة تسليط الضوء على تقادم البنية التحتية للاتصالات في إدارة الطيران الاتحادية، التي تعتمد على نظام يعود إلى عقود مضت، ويعاني أعطالاً متكررة، وسط تأخر جهود تحديثه وارتفاع تكلفتها إلى مليارات الدولارات. وحذرت مراجعة خارجية عام 2023 من أن مخاطر النظام قد تصل سريعاً إلى مستويات غير مقبولة، في ظل تزايد الانقطاعات ونقص التمويل اللازم للتحديث الشامل.



وتعمل السلطات الأمريكية على استبدال الأسلاك النحاسية القديمة بشبكة ألياف ضوئية أكثر تطوراً، على أن تكتمل عملية التحديث بحلول نهاية عام 2028. وحتى ذلك الحين، حذر وزير النقل من احتمال تكرار اضطرابات مماثلة، في ظل استمرار الاعتماد على البنية التحتية المتقادمة.