دشّن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، مبادرة الأمير جلوي بن عبدالعزيز للزواج الميسر «يسّر»، التي تنفذها جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة «سعداء»، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة نجران.

وأكد أمير نجران، أن التيسير في الزواج منهج شرعي أصيل، ومن القيم المستمدة من تعاليم الإسلام التي قامت عليها هذه البلاد منذ تأسيسها، منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة من عناية بالأسرة، ودعم للمبادرات التي تعين الشباب والفتيات على الزواج، وتسهم في تعزيز الاستقرار الأسري، مشيراً إلى أهمية دور الأسر والوجهاء والأعيان في ترسيخ ثقافة الاعتدال والقناعة والتكافل، والحد من المبالغة في تكاليف الزواج، بما يسهم في تيسيره وتعزيز الاستقرار الأسري.

جاء ذلك خلال لقائه، في مكتبه المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عمر بن محمد النعمي، ورئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بمنطقة نجران «سعداء» الدكتور عادل بن أحمد سليمان، يرافقه المشرف العام على المبادرة الدكتور فيصل بن سالم الشدقاء، وعدد من أعضاء الجمعية.

واطّلع أمير نجران على أهداف المبادرة وبرامجها ومسارات تنفيذها، التي تشمل بناء شراكات مع قاعات الأفراح والفنادق والمطاعم لتقديم خصومات وباقات مخفضة للمقبلين على الزواج، وتنفيذ حملات إعلامية توعوية، وإقامة ملتقى «يسّر» وورش العمل، بما يعزز ثقافة الزواج الميسر والاعتدال في تكاليفه.