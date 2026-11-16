في اكتشاف أثري نادر، عثر علماء على رفات رضيع يحمل جمجمة بتشوه خلقي لافت، داخل وعاء فخاري دُفن قبل نحو 1600 عام في بيرو، في اكتشاف ألقى الضوء على حالة طبية نادرة تعود إلى حضارة ناسكا القديمة.

وكشفت دراسة نُشرت في مجلة «PNAS» عن العثور على هيكلين عظميين لرضيعين داخل الوعاء الفخاري، في موقع جاورانجا بوادي بالبـا، إلى جانب نحو 30 قبرًا آخر تعود إلى فترة حضارة ناسكا الوسطى، بين عامي 325 و440 ميلادية.

وأظهرت الفحوص أن أحد الرضيعين، الذي يُقدر عمره عند الوفاة بين شهرين وأربعة أشهر، كان يعاني تشوهات خلقية حادة في الرأس والوجه، أبرزها وجود محجر عين واحد، وهي حالة تُعرف طبيًا باسم «السيكلوبيا» (Cyclopia).

كما كشفت الجمجمة عن غياب عظام الأنف وبعض التراكيب الوسطية للوجه، إلى جانب شكل غير معتاد للرأس، وهي تشوهات ترتبط باضطراب شديد في تطور الدماغ والوجه خلال المراحل المبكرة من الحمل، وغالبًا ما تؤدي إلى الوفاة قبل الولادة أو بعدها بفترة قصيرة.

ورجح الباحثون إلسا توماستو-كاجيغاو، من الجامعة البابوية الكاثوليكية في بيرو، ولارس فيرين-شميتز، من جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، أن تكون هذه التشوهات مرتبطة بمتلازمة باتاو، أو التثلث الصبغي 13، وهو اضطراب جيني نادر ينتج عن وجود نسخة إضافية من الكروموسوم 13، وقد يؤثر في نمو الدماغ والقلب وأعضاء أخرى.

في المقابل، لم تظهر على الرضيع الثاني، الذي حمل الرمز JA13B، أي تشوهات خلقية مماثلة. وأظهرت التحليلات أيضًا عدم وجود صلة قرابة بين الطفلين من جهة الأم.

ورغم ما كشفه الاكتشاف عن الحالة الصحية للرضيعين، لا يزال سبب دفنهما معًا داخل الوعاء الفخاري لغزًا لم يتمكن الباحثون من حسمه حتى الآن.