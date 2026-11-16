في تصعيد جديد للحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الروسية تعليق حركة المرور مؤقتاً عبر جسر القرم، عقب تعرضه لهجوم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي»، اليوم (الاثنين)، عن سيرغي أكسيونوف، المسؤول المعين من موسكو لإدارة شبه الجزيرة.

ويُعد جسر القرم ممراً استراتيجياً يربط شبه الجزيرة بالأراضي الروسية عبر إقليم كراسنودار، ويحظى بأهمية كبيرة في حركة النقل والإمدادات.

وقال أكسيونوف إن القوات الأوكرانية استهدفت الجسر، فيما أعلنت السلطات المحلية تعليق حركة المرور عليه وفرض قيود على العبور حتى نحو منتصف النهار، بالتزامن مع وقف حركة القطارات عبره.

وذكر حساب «كريمسكي فيتر» على تطبيق «تلغرام» أن الهجوم استهدف الجسر قرابة الساعة السادسة صباحاً، دون الكشف عن تفاصيل مؤكدة بشأن حجم الأضرار.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرات مسيّرة أوكرانية، قالت إنها كانت تحلق فوق مناطق عدة، من بينها البحر الأسود وبحر آزوف، في إطار التصدي للهجمات الجوية.

حرائق في منشآت صناعية

وفي تطور موازٍ، أفادت تقارير إعلامية أوكرانية بأن طائرات مسيّرة هاجمت مدينة آزوف في مقاطعة روستوف الروسية، صباح الاثنين 16 نوفمبر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مستودع للنفط.

من جانبه، أعلن حاكم مقاطعة روستوف، يوري سليوسار، اندلاع حرائق في أربعة مرافق صناعية، دون أن تتضح على الفور طبيعة الأضرار أو حجم الخسائر الناجمة عن الهجمات.

إسقاط أكثر من 80 مسيّرة

وتأتي هذه التطورات عقب هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت العاصمة الروسية موسكو مساء الأحد 15 نوفمبر.

وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط أكثر من 80 طائرة مسيّرة أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة.

وتعكس هذه الهجمات المتبادلة استمرار التصعيد العسكري بين موسكو وكييف، مع اتساع نطاق المواجهات الجوية لتشمل الجسور والمنشآت الصناعية والنفطية، بالتزامن مع استمرار التطورات الميدانية على جبهات القتال.