كشفت التحقيقات الأولية في حادثة انقلاب حافلة ركاب على الطريق الدولي الجديد بمدينة رأس سدر في محافظة جنوب سيناء، أن تعرض السائق لغيبوبة سكر أثناء القيادة كان السبب المرجح وراء الحادثة التي أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 25 آخرين.

ووقعت الحادثة أمام جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة رأس سدر، أثناء سير الحافلة التابعة لإحدى شركات النقل الجماعي في رحلتها القادمة من محافظة المنوفية والمتجهة إلى مدينة شرم الشيخ.

وبحسب ما توصلت إليه جهات التحقيق، فإن السائق فقد السيطرة على عجلة القيادة بعد تعرضه لعارض صحي مفاجئ تمثَّل في غيبوبة سكر، ما أدى إلى انحراف الحافلة وانقلابها على جانب الطريق.

وعلى الفور، دفعت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف بفرقها إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى رأس سدر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأظهرت بيانات المصابين وجود خمسة أفراد من أسرة واحدة بين المصابين، بينهم ثلاثة أطفال، إلى جانب إصابة أب وابنته، كما أصيبت طفلتان شقيقتان في الحادث، ما ضاعف من حجم المأساة الإنسانية التي خلفها الانقلاب.

وتواصل جهات التحقيق أعمال الفحص والاستماع إلى أقوال الشهود ومراجعة ملابسات الواقعة للوقوف على جميع تفاصيل الحادثة، والتأكد من الأسباب النهائية التي أدت إلى وقوعه.