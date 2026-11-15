أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية محاولات استهداف مكة المكرمة والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مشيرةً إلى أن الدفاعات الجوية السعودية أحبطت تلك المحاولات جميعها.

وندّد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيانٍ للأمانة العامة، بالنهج الإرهابي للميليشيا وهجماتها المتعمدة التي تنتهك حرمة المقدسات وتهدد أرواح المدنيين، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تستفز مشاعر أكثر من ملياري مسلم وتنتهك تعاليم الإسلام والمبادئ الإنسانية.

وجدّد العيسى، باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية والشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلتها، التأكيد على التضامن الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لردع المعتدين وصون حرمة المقدسات وحماية أرواح الآمنين، سائلاً الله أن يحفظ المملكة أرضاً وقيادةً وشعباً من كل مكروه.