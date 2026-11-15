زار النائب العام الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، نيابة منطقة الرياض، واطّلع على سير العمل ومستويات الأداء، والإجراءات المتبعة في مباشرة القضايا وإنجازها، ومدى الالتزام بالمتطلبات النظامية.

والتقى النائب العام بأعضاء النيابة العامة من المحققين، ومنسوبي النيابة، مؤكداً خلال اللقاء عِظم المسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء النيابة العامة، وأهمية الالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح، ومراعاة الضمانات النظامية المقررة لأطراف الدعوى الجزائية، بما يكفل حماية الحقوق وصون الحريات وتحقيق العدالة الجنائية بعناصرها المتعددة.

وشدد على أهمية الالتزام بالأحكام النظامية في إجراءات التحقيق، واستيفاء الأدلة وفحصها وتقديرها وفق الأصول النظامية، وضمان سلامة الإجراءات ومشروعيتها، والتقيد بالمدد المقررة نظاماً، إذ إن دقة التكييف القانوني، والملائمة الموضوعية، والسلامة الإجرائية؛ تُعد المكمن الأساسي لجودة العمل النيابي.

واطّلع النائب العام على احتياجات العمل، مستمعاً إلى الملاحظات والمقترحات التطويرية، مؤكداً أهمية مواصلة الارتقاء بالأداء المهني الدقيق، وتعزيز كفاءة مباشرة الاختصاصات، بما يعكس القدرة القانونية في ترسيخ الممارسات النيابية السليمة.