صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بترقية وتعيين (167) قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الملكي يأتي امتداداً لدعم خادم الحرمين الشريفين، والدعم والمتابعة المستمرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمرفق العدلي، وحرصهما على تعزيز كفاءته ورفع جودة مخرجاته.

وأوضح أن ترقية وتعيين القضاة تدعم مسيرة تطوير المرفق العدلي، وتُسهم في تعزيز كفاءة الأداء القضائي وجودة الأحكام، بما يواكب التطوير المستمر للمنظومة العدلية.

ورفع وزير العدل الشكر والامتنان للقيادة على دعمها للمرفق العدلي، سائلاً المولى التوفيق لأصحاب الفضيلة القضاة في أداء مهامهم وإقامة العدل.