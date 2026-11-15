أنهت معظم البورصات في منطقة الخليج التعاملات على انخفاض (الأحد)، في وقت يقيم فيه المتعاملون تبعات الاضطرابات في مضيق هرمز وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.



انخفاض المؤشرات



وتراجع المؤشر في قطر 1.8% مع هبوط كل الأسهم المدرجة عليه ونزول سهم بنك قطر الوطني 2.3%. وانخفض المؤشر القياسي للسوق السعودية 0.7%. ونزل المؤشر في البحرين 0.4% وفي سلطنة عمان 0.1% وفي الكويت 0.3%.



وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري للأسهم القيادية 0.3%.



وكانت وسائل إعلام رسمية قد أعلنت أن البحرية الإيرانية أكدت تسبب ألغام بحرية في مضيق هرمز أمس، في اشتعال النيران في ثلاث ناقلات نفط.