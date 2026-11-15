كشف تحقيق لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» نفذ عمليتي اختطاف استهدفتا جنرالين إيرانيين خلال العقدين الماضيين، في إطار محاولاتهما الحصول على معلومات بشأن مصير الطيار الإسرائيلي رون أراد، الذي فُقد في لبنان عام 1986.



وبحسب التحقيق، اختُطف الجنرال الإيراني علي رضا عسكري في تركيا عام 2006، واختفى في ظروف غامضة، فيما أفاد مسؤولون أمريكيون سابقون بأن عملاء الموساد استجوبوه لأسابيع قبل قتله وإلقاء جثمانه في البحر الأسود، وهي رواية لم تعلن إسرائيل تأكيدها.



وفي العملية الثانية، اختطف الموساد الجنرال الإيراني عبد الله صابري في العاصمة السورية دمشق عام 2021، بعدما تنكر عناصره في هيئة عمال نقل، واستخدموا صندوقاً كبيراً لإخفائه، قبل نقله إلى إسرائيل واستجوابه بشأن مصير أراد، ثم أُطلق سراحه في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.



وأشار التحقيق إلى أن عمليات البحث الإسرائيلية استندت لسنوات إلى اعتقاد بأن إيران تحتجز الطيار المفقود، رغم أن مراجعات استخباراتية إسرائيلية خلصت إلى عدم وجود أدلة تثبت نقله إلى إيران.



ولفت إلى أن تحقيقاً مشتركاً أجرته إيران وحزب الله عام 2004 توصل، بحسب مسؤولين إيرانيين سابقين، إلى أن أراد توفي عام 1988 في قرية النبي شيت اللبنانية، فيما رجحت تقييمات استخباراتية إسرائيلية لاحقة الاستنتاج ذاته.



ووفقاً للتحقيق، باتت التقديرات الإسرائيلية الحالية ترجح أن أراد لم يصل إلى إيران، وأنه توفي في لبنان، بعد نحو أربعة عقود من عمليات البحث والتحقيقات الاستخباراتية التي لم تحسم مصيره وظل بعض المسؤولين الاستخباراتيين الإسرائيليين يمنحون مصداقية أكبر لتقارير وافتراضات ألمحت إلى إمكانية تورط طهران في اختفائه أو أقلها العلم بمكان وجوده.