كشف طبيب نادي الهلال، خوان خوسيه خيمنيز، عن تفاصيل إصابات لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة، مع استئناف التدريبات الجماعية رغم استمرار فترة التوقف الدولي.



وقال طبيب الهلال في مقطع فيديو عبر حساب النادي على منصة «إكس»: «بعد آخر مباراة في الدوري، عانى اللاعب روبن نيفيز من آلام في منطقة البطن، ولم يكن جاهزاً للمشاركة أمام شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة، وبدأ يتحسن خلال الأيام الماضية ويشارك في تدريبات منتخب بلاده البرتغال بشكل طبيعي».



وكشف أن سالم الدوسري تجاوز الآلام في الأيام الأخيرة قبل التوقف الدولي، وعاد إلى التدريبات ويستعد للمباراة المقبلة، وأن حمد اليامي تدرب لمدة أسبوعين، ومع زيادة قوة التدريبات بشكل تدريجي شارك بشكل طبيعي وأصبح جاهزاً.



وأضاف: «أصيب سايمون بوابري أمام شباب الأهلي، ويعاني من إصابة من الدرجة الثانية في عضلات الفخذ الخلفية، وسيغيب لفترة تتراوح بين 6 - 8 أسابيع، وهو يعمل تحت إشراف الجهاز الطبي، فيما تعافى غابرييل مارتينيلي من الإصابة وشارك في التدريب الجماعي، بينما سيخضع محمد محزري، الذي استُبعد من تشكيلة المنتخب السعودي بسبب الإصابة، للمزيد من الفحوصات لتحديد فترة الغياب عن الملاعب، حيث يعاني من مشكلة عضلية في الفخذ الأيسر».