أمهلت وزارة الرياضة مشغلي منصات بيع وإعادة بيع تذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية مهلة مدتها 90 يوماً، لتحديث أنظمتها ومواءمة أعمالها مع المتطلبات الفنية والتنظيمية المعتمدة.



جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الوزارة (الأحد) 15 نوفمبر 2026م، عن إطلاق خدمة اعتماد منصات بيع وإعادة بيع التذاكر في المملكة، عبر منصة «رياضي» الرقمية http://riyadhi.sa.



وتبدأ المهلة من تاريخ إصدار ضوابط تنظيم بيع تذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية، والتي تم الإعلان عنها في 26 أكتوبر الماضي.



وتهدف الخدمة إلى تنظيم عمليات بيع وإعادة بيع التذاكر وفق الضوابط المعتمدة لدى الوزارة، وتيسير إجراءات الاعتماد للمستثمرين ومشغلي المنصات، وتعزيز موثوقية التعاملات في سوق التذاكر، بما يسهم في تهيئة بيئة تنظيمية واضحة للجهات العاملة في هذا المجال.