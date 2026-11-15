أكد تقرير صحفي اقتراب رحيل المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي عن تدريب منتخب قطر، وذلك عقب تأجيل بطولة كأس آسيا 2027، التي كان من المقرر إقامتها في السعودية في شهر يناير القادم.

أيامه معدودة

وبحسب صحيفة «الشرق» القطرية، فإن أيام المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي مع المنتخب القطري أصبحت معدودة، إذ من المقرر أن يغادر منصبه عقب المباراة الودية المقبلة التي سيخوضها العنابي (الثلاثاء) القادم ضد المنتخب الكوري الجنوبي في الدوحة.

أسباب الرحيل

وأضافت الصحيفة أن الأسباب التي دفعت الاتحاد القطري إلى عدم تجديد عقد لوبيتيغي، الذي ينتهي في أبريل المقبل، تتمثل في تأجيل بطولة كأس آسيا 2027، إلى جانب عدم الرضا عن النتائج التي تحققت تحت قيادة المدرب منذ توليه مسؤولية المنتخب، ولعل أبرزها المشاركة المخيبة في كأس العالم 2026.

من جانبها، ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن لوبيتيغي يأمل في أن يختتم مسيرته في الدوحة بأفضل صورة ممكنة، إذ يعتبر تجربته هناك إيجابية للغاية على المستويين الرياضي والحياتي.

أرقام لوبيتيغي

وقاد لوبيتيغي المنتخب القطري في 21 مباراة، حقق خلالها أربعة انتصارات وسبعة تعادلات مقابل 10 هزائم، كما سجل هجوم العنابي 14 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 33 هدفاً.