أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، تنفيذ 906 عمليات استهداف ضمن عملية «فجر اليمن»، أسفرت عن تحييد 201 من عناصر وقيادات مليشيا الحوثي الإرهابية، وتدمير وإعطاب 121 آلية ومعدة عسكرية تابعة لها.



وقال النزيلي اليوم (الأحد) إن العمليات شملت 41 غارة جوية، و18 عملية بالطيران المسيّر، و90 استهدافاً بالراجمات، و757 استهدافاً بمدفعية الميدان، وطالت مواقع المليشيا وتجمعاتها وتحصيناتها ووسائلها القتالية في عدد من جبهات القتال.



وأوضح أن القوات المسلحة، بمختلف تشكيلاتها وبمساندة المقاومة الشعبية، تواصل تنفيذ مهامها والتصدي لتهديدات المليشيا، دفاعاً عن الشعب اليمني ومؤسسات الدولة ومقدراتها.



وفي ما يتعلق بالجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، أشار إلى استمرار التعامل مع هجمات المليشيا وتحركاتها، موضحاً أن إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية جاءت وفق تقديرات الموقف العملياتي، وبما يتناسب مع طبيعة التهديدات القائمة وإعادة ترتيب الأولويات، ويضمن فك الحصار عن تعز وحماية المدنيين.



وأضاف أن القوات المسلحة تواصل أداء مهامها في جبهات مأرب والجوف وتعز وبقية محاور القتال، والتصدي لتحركات المليشيا ومصادر تهديدها.



وثمّن النزيلي تضحيات منتسبي القوات المسلحة وجهودهم في مختلف الجبهات، مؤكداً أن حماية الشعب اليمني ومقدراته مسؤولية وطنية مشتركة.



وشدد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان أمن الملاحة في مضيق باب المندب، مؤكداً استمرار القوات المسلحة صفاً واحداً في مواجهة تهديدات المليشيا والمضي في تحقيق أهداف عملية «فجر اليمن»، مع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.