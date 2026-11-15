أعلنت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة خوض الموسم الرمضاني القادم بعمل درامي جديد بعنوان «خيانة مؤجلة»، بمشاركة عدد من النجوم.

«خيانة مؤجلة»

يضم مسلسل «خيانة مؤجلة» كل من الفنانين شهاب جوهر، محمد الدحام، مريم القلاف، شيماء علي، محمد الدوسري، غرور صفر، فاضل جوهر، والعمل من إخراج محمد دحام الشمري، ومن تأليف مريم القلاف.

ورغم عدم الكشف عن تفاصيل الحكاية وطبيعة الشخصيات، فمن الممكن أن يحمل مسلسل «خيانة مؤجلة» قصة تدور حول أسرار عاطفية وصراعات مؤجلة، تتكشف تباعاً لتضع أبطال العمل أمام اختبارات صعبة.

غلط بنات

وتواجدت الفضالة في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل «غلط بنات»، الذي حقق وقت عرضه نجاحاً وانتشاراً واسعاً. وتدور أحداث «غلط بنات» في إطار اجتماعي مشحون بالتوتر، حيث يؤدي خطأ صغير إلى تغير مصير أسرة بأكملها.

وبجانب الفنانة إلهام الفضالة والفنان جمال الردهان، يضم العمل نخبة من الفنانين المميزين، وهم: عبدالله يهمن، جنى الفيلكاوي، شهد سلمان، سمية العبدان، في الشرقاوي، حسين الحداد، عبدالله الطراروة، حصة النبهان، وشملان العميري