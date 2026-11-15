ثمة نجاحات لا تقاس بما تحقق من إنجازات فحسب، بل بما جرى تفاديه من أزمات. وفي اللحظات الاستثنائية من تاريخ الدول قد يكون أعظم ما تحققه القيادة أن يواصل المجتمع حياته الطبيعية رغم أن الظروف المحيطة لم تعد طبيعية.



هذا المعنى يفتح باباً لقراءة التجربة السعودية والخليجية في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال العام الجاري، ليس من زاوية إدارة الأزمات بمفهومها التقليدي، وإنما من منظور أكثر شمولاً يعرف في الأدبيات الاستراتيجية بـ«المرونة الوطنية» (National Resilience)، وهي قدرة الدولة بمؤسساتها واقتصادها ومجتمعها على امتصاص الصدمات، والمحافظة على وظائفها الحيوية، والتكيّف مع المتغيّرات دون أن تفقد توازنها.



فالحروب والاضطرابات الكبرى لا تختبر القدرات العسكرية والسياسية وحدها، بل تمتد إلى أمن الغذاء والدواء والطاقة، واستقرار الأسواق، وسلاسل الإمداد، وثقة المجتمعات بمستقبلها. وقد أثبتت تجارب دولية عديدة أن الاضطراب في أحد هذه المكونات قد يتجاوز في تأثيره الخطر المباشر نفسه، حين يتحول القلق إلى سلوك جماعي يعمق الأزمة ويضاعف تداعياتها.



ومن هنا تبرز أهمية ما شهدته المملكة العربية السعودية؛ إذ لم تقتصر الاستجابة على التعامل مع المخاطر الآنية، بل استندت إلى منظومة من القدرات المتراكمة، والاستثمارات الاستراتيجية، والتنسيق المؤسسي، التي أسهمت في المحافظة على استمرارية الخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسية، رغم الضغوط التي تعرّضت لها حركة التجارة والإمدادات في المنطقة.



ولم يكن هذا التماسك مجرد انطباع اجتماعي، فقد أشار صندوق النقد الدولي في تقييمه للاقتصاد السعودي خلال يوليو 2026 إلى مرونته في مواجهة تداعيات الحرب، مستنداً إلى قوة مرتكزاته الاقتصادية، وتنوع بنيته التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية، وفاعلية الإجراءات المتخذة لمعالجة اختناقات الإمداد. وهي شهادة تحمل دلالة استراتيجية تتجاوز المؤشرات الاقتصادية إلى قدرة الدولة على التعامل مع الصدمات المعقدة.



وهنا تتضح قيمة الخيارات التي تتخذها الدول قبل وقوع الأزمات. فتنويع الاقتصاد، وتطوير الموانئ والممرات اللوجستية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وبناء الاحتياطيات والقدرات المؤسسية، ليست مشروعات تنموية بمعزل عن الأمن الوطني، بل مكونات أساسية فيه. وما يبدو في أوقات الرخاء استثماراً طويل الأجل يتحول عند اشتداد التحديات إلى عنصر حماية واستقرار.



غير أن البنية المادية والمؤسسية، مهما بلغت قوتها، لا تكفي وحدها لتفسير تماسك المجتمعات. فهناك رأس مال آخر، أكثر تعقيداً في بنائه، وأشد تأثيراً عند اختباره، هو الثقة.



وفي المملكة، تمثل العلاقة الراسخة بين القيادة والشعب أحد أهم مرتكزات هذا التماسك الوطني. فالثقة لا تعني غياب القلق الإنساني أمام المخاطر، وإنما تعني وجود اطمئنان عميق إلى أن هناك دولة تدرك مسؤولياتها، ومؤسسات تمارس أدوارها، وقيادة تضع أمن الإنسان واستقرار حياته في صدارة أولوياتها.



ولذلك فإن استمرار إيقاع الحياة اليومية، وحضور الناس في أعمالهم وأسواقهم ومناسباتهم، واحتفاظ المجتمع بمساحات الفرح والتفاعل الاجتماعي، يحمل دلالات تتجاوز المظاهر المعتادة. فالحياة الطبيعية في الظروف غير الطبيعية ليست تفصيلاً هامشياً، بل إحدى النتائج التي تسعى إليها منظومات إدارة الأزمات الحديثة.



ويمكن قراءة هذا المعنى أيضاً من خلال قطاع السياحة، بوصفه أحد أكثر الأنشطة الاقتصادية حساسية للتقلبات وفقدان الثقة؛ إذ استقبلت المملكة نحو 61.2 مليون سائح من الداخل والخارج خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو بلغ نحو 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبإنفاق سياحي وصل إلى 151.9 مليار ريال. وهي مؤشرات لا تنفي تأثير الاضطرابات، لكنها تعكس قدرة النشاط السياحي على الاستمرار في بيئة إقليمية استثنائية، وتكشف جانباً آخر من مرونة الاقتصاد والمجتمع.



وتزداد أهمية هذا المعنى حين ننظر إلى المشهد الخليجي الأوسع. فقد أظهرت التطورات الأخيرة أن التكامل بين دول مجلس التعاون لم يعد مقتصراً على التنسيق السياسي والاقتصادي، بل بات يمثل ضرورة للأمن الجماعي واستمرارية الحياة. وما شهدته المنطقة من تفعيل لمسارات إمداد بديلة وتنسيق لوجستي بين الدول الخليجية يقدم مثالاً عملياً على تحول التضامن من قيمة سياسية إلى قدرة تشغيلية تحمي المصالح المشتركة.



ولعل ما يميّز مفهوم المرونة الوطنية أنه لا يفترض غياب الخسائر أو انعدام التأثر بالأزمات؛ فحتى الاقتصادات المتقدمة لا تستطيع عزل نفسها تماماً عن الاضطرابات الدولية. وإنما يكمن الفارق في حجم القدرة على استيعاب الصدمة، وسرعة التكيف معها، والمحافظة على ثقة المجتمع واستقرار مؤسساته.



ومن هذا المنظور، فإن التجربة السعودية تقدّم درساً في العلاقة بين التنمية والأمن، وبين القيادة والمؤسسات، وبين قوة الدولة وثقة المجتمع. فالمشروعات الكبرى لا تبني اقتصاداً أكثر تنوعاً فحسب، بل تسهم في بناء وطن أكثر قدرة على حماية مكتسباته، ومجتمع أكثر اطمئناناً إلى مستقبله.



إن الدول القوية لا تعرف فقط كيف تواجه الأزمات، بل تعرف كيف تحد من امتداد آثارها إلى تفاصيل حياة الناس. وقد تكون أعلى درجات الكفاءة في إدارة الأزمات تلك التي لا يشعر معها الإنسان بكل ما يجري خلف المشهد من قرارات وتدابير وجهود لحماية استقرار يومه.



وهنا تتجلى القيمة الأعمق للمرونة الوطنية: أن تبقى الدولة قادرة على أداء مسؤولياتها، والمجتمع محتفظاً بتماسكه، والحياة ماضية في مسارها، حتى حين تضطرب المنطقة من حولها.



فالطمأنينة ليست غياباً للعواصف، وإنما ثقة بأن للوطن من القوة والحكمة والتلاحم ما يعينه على مواجهتها. وتلك قوة لا تولد ساعة الأزمة، بل تكشف الأزمات عن عمق جذورها.

* مستشار إعلامي

mohdalrasasimah@