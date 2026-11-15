ينتظر مدرب الاتحاد ينز فيسينغ اكتمال صفوف الفريق الكروي بعودة اللاعبين الدوليين الستة: فارس عابدي، ومروان الصحفي، وأحمد الغامدي، والمغربي يوسف النصيري، والسنغالي ديون لوبي، بعد فراغهم من المشاركة مع منتخبات بلدانهم في أيام "الفيفا"، من أجل العمل على تطبيق الأسلوب الفني والاستقرار على العناصر الأساسية التي سيخوض بها مواجهة باختاكور الأوزبكي (الإثنين) 23 نوفمبر الجاري الساعة 9:15 مساءً، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة.



ويسعى المدرب فيسينغ لاستعادة فريقه للانتصارات وحصد النقاط الثلاث وتعزيز حظوظه في التأهل للدور القادم في البطولة الآسيوية، إذ يحتل الفريق الاتحادي المركز العاشر برصيد أربع نقاط.