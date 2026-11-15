تظاهر الآلاف في العاصمة لشبونة ونحو ثلاثين مدينة برتغالية أخرى، أخيراً، احتجاجاً على أزمة السكن التي باتت منذ أسابيع محوراً رئيسياً للنقاش العام، وهتف المتظاهرون بشعارات من بينها «خفّضوا الإيجارات، وارفعوا الأجور». وذلك بحسب ما نشر موقع «العربية نت».



أكبر ارتفاع



وشهدت البرتغال أكبر ارتفاع في أسعار السكن مقارنة بدخل الأسر داخل الاتحاد الأوروبي خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2025، إذ قفز المؤشر الذي يقيس هذا التطور بنسبة 60.8%، متجاوزة بفارق كبير هولندا التي تلتها بارتفاع بلغ 34.3%، وفق بيانات نشرها هذا الأسبوع مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات».



تسريع طرد المستأجرين



وجاءت التظاهرة في أعقاب إقرار البرلمان البرتغالي مشروع قانون اقترحته الحكومة اليمينية ويهدف، من بين أمور أخرى، إلى تبسيط وتسريع عمليات طرد المستأجرين.



وقال المتظاهر ديفيد بيترز «23 عاماً» الذي يعمل بدوام جزئي، ولا يزال يعيش في منزل والديه، إن «السكن هو العقبة الرئيسية» أمام استقلاله، مضيفاً: «لهذا السبب نتظاهر اليوم».



وأضافت مايتي تشافيز «40 عاماً»، وهي أوروغوايانية تعيش في لشبونة منذ 17 عاماً: «مع ضآلة الدخل وارتفاع قيمة الإيجارات، نحن البلد الأكثر تفاوتاً في أوروبا».