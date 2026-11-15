في واحدة من أسرع موجات تآكل الثروات التي شهدها نادي المليارديرات خلال العام الحالي، خسر الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ نحو 44.4 مليار دولار من ثروته في أقل من أسبوعين، بعدما تحولت تساؤلات حول علاقته بأليس هوانغ إلى أزمة هزت «إنفيديا» – الشركة التي كانت الأكثر قيمة في العالم – وأطاحت بمؤسسها من منصب الرئيس التنفيذي الذي شغله منذ تأسيس الشركة قبل 33 عاماً.



فقد ربع ثروته في أسبوعين



وأظهرت بيانات تتبع الثروات أن صافي ثروة هوانغ تراجع إلى نحو 136 مليار دولار، مقارنة بمستويات تجاوزت 180 مليار دولار قبل اندلاع الأزمة، ما أدى إلى خروجه من قائمة العشرة الأكثر ثراءً في العالم على مؤشرات الثروة العالمية، بعدما فقد ربع ثروته خلال أسبوعين فقط. وتزامن التراجع مع موجة بيع واسعة لسهم «إنفيديا» الذي يمثل المصدر الرئيسي لثروة مؤسسها. بنيت ثروة هوانغ بصورة شبه كاملة على ملكيته في «إنفيديا»، إذ يمتلك نحو 870 مليون سهم بصورة مباشرة أو عبر صناديق عائلية، بما يعادل نحو 3.5% من الشركة. لذلك انعكس أي تراجع في السهم فوراً على صافي ثروته الشخصية.



الضربة جاءت في توقيت حساس



وأدى هبوط السهم بنسب تراوحت بين 5% و9% خلال جلسات التداول الأولى بعد ظهور القضية إلى محو مليارات الدولارات من ثروة هوانغ خلال أيام قليلة. وقدرت «فوربس» خسائره اليومية في جلسة إقالته من منصبه بنحو 10.3 مليار دولار. وجاءت الضربة في توقيت حساس بالنسبة للشركة التي تحولت خلال الأعوام الأخيرة إلى الرمز الأبرز لطفرة الذكاء الاصطناعي العالمية. فقد قاد هوانغ إنفيديا من شركة متخصصة في معالجات الرسوميات إلى أكبر مستفيد من سباق الذكاء الاصطناعي، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 4 تريليونات دولار في ذروتها ويتحول مؤسسها إلى أحد أغنى أغنياء العالم.



تقييم مخاطر الحوكمة والقيادة



لكن الأزمة الأخيرة بدلت رواية السوق سريعاً. فبدلاً من التركيز على الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي، بدأ المستثمرون يقيمون مخاطر الحوكمة والقيادة واحتمال تأثير التحقيقات على مستقبل الشركة، وهو ما فتح موجة بيع حادة في السهم. لم تتوقف تداعيات الأزمة عند حدود الثروة الشخصية، إذ انتهت بخروج هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي للشركة التي شارك في تأسيسها عام 1993، وهو الحدث الذي اعتبره بعض المستثمرين أكثر تأثيراً من الخسائر السوقية نفسها. ويأتي ذلك لأن هوانغ لم يكن مجرد رئيس تنفيذي، بل تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مهندس منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية، بعد أن لعب دوراً مباشراً في تمويل شركات ناشئة ومشاريع بنية تحتية ومراكز بيانات مرتبطة بالقطاع.



مثال على سرعة تآكل الثروات



رغم الخسارة الضخمة، لا يزال هوانغ من أثرى الشخصيات في العالم بثروة تقدر بنحو 136 مليار دولار وفق أحدث البيانات، وهو رقم يفوق الناتج المحلي الإجمالي لدول كاملة. لكن ما تغير هو أن الرجل الذي كان قبل أسابيع قليلة رمزاً لانتصار الذكاء الاصطناعي في الأسواق أصبح مثالاً على مدى سرعة تآكل الثروات عندما يرتبط مصير الملياردير بشركة واحدة مهما بلغت قوتها. وخلال أقل من أسبوعين، خسر هوانغ ما يعادل تقريباً القيمة السوقية لشركات عالمية كبرى، وخرج من قائمة العشرة الأغنى في العالم، وتخلى عن قيادة الشركة التي صنع منها إحدى أهم قصص النجاح في تاريخ وادي السيليكون.