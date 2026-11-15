نفى البرازيلي رافائيل سيلفا، مدافع العين، قيامه بالبصق على لاعب الترجي خلال المشادة التي جمعتهما في مواجهة الفريقين ضمن الجولة السابعة من دوري الدرجة الثانية، موضحاً أن المقطع المتداول للحادثة لا يعكس، بحسب روايته، حقيقة ما حدث.



وقال سيلفا، عبر حسابه في منصة «X»، إن ما صدر منه كان نفخاً باتجاه اللاعب، مؤكداً أنه لم يبصق عليه، ومستدلاً بعدم ظهور رد فعل من الطرف الآخر أو محاولة مسح وجهه.



ودافع المدافع البرازيلي عن سلوكه، مشيراً إلى أنه أمضى سنوات في الملاعب السعودية دون مشكلات، وأن من يعرفونه يدركون احترامه للنادي والجماهير وزملائه وللبلد الذي يعيش فيه.



وأبدى سيلفا اعتذاره عن أي تجاوز محتمل، مع تمسكه بنفي واقعة البصق، قائلاً: «إذا كنتُ قد تجاوزتُ الحدود، فأنا أعتذر»، قبل أن يؤكد مجدداً أنه لم يبصق على أحد.