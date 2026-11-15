انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم بمقدار 68.25 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,258.22 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.7 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 170 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 205 شركات.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات رؤوم، ومرنة، ويو سي آي سي، وأسلاك، وأفالون فارما، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات هرفي للأغذية، والوسائل الصناعية، وأسيج، والتأمين العربية، وتشب الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و4.22%، فيما كانت أسهم شركات مهارة، وأرامكو السعودية، وأنابيب، والكيميائية، ولدن، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأسماك، ورؤوم، وعلم، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم منخفضاً بمقدار 58.44 نقطة، ليصل إلى مستوى 21,995.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.9 مليون سهم.