جمع لقاء «رؤى تنفيذيين»، الذي نظمته «أسوة لتمكين القيادات» في الرياض، أكثر من 100 قائد وقائدة من القطاعين الحكومي والخاص، بمشاركة عدد من رؤساء الشركات والهيئات والمراكز الوطنية الحكومية، لبحث الفرص الاستثمارية والتحديات المستقبلية، واستكشاف مجالات التعاون في ظل التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة.



وشهد اللقاء حوارات قيادية تناولت الفرص الاستثمارية الواعدة، والتجارب التنفيذية، والتحديات المرتبطة بالمشاريع والمبادرات، إلى جانب بحث سبل تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، وتطوير الأداء، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية المتسارعة.



وأكد المؤسس والرئيس التنفيذي لمجتمع أسوة بدر الحارثي أهمية تعزيز التواصل المباشر بين القيادات، وتبادل الخبرات والتجارب التنفيذية، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون وتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم مستهدفات التنمية الوطنية في إطار رؤية السعودية 2030.

ويأتي تنظيم اللقاء ضمن جهود «أسوة» لإيجاد منصات حوارية تجمع القيادات وصناع القرار، وتتيح تبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف الفرص المشتركة، بما يعزز الشراكات ويرفع كفاءة العمل المؤسسي.



وتسعى «أسوة» من خلال لقاءات «رؤى تنفيذيين» إلى توسيع شبكة التواصل بين القيادات التنفيذية، وتحويل النقاشات والتجارب المتبادلة إلى فرص للتعاون والعمل المشترك، بما يدعم صناعة الأثر ومواكبة التحولات التنموية في المملكة.