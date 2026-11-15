أكملت الطائرة التجارية الكهربائية الصينية سي إي-25 أيه، التي طورت محلياً ويبلغ وزنها 10 أطنان، أول رحلة تجريبية بقيادة طيار، في خطوة جديدة ضمن جهود تطوير الطيران الكهربائي التجاري في الصين.

ووفقاً لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، حملت الطائرة خلال الرحلة التي أجريت في مدينة بينتشو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، طيارين ومهندس اختبار طيران، وسارت الرحلة بصورة طبيعية، فيما جاءت مؤشرات الأداء متوافقة مع التوقعات.

وتُعد سي إي-25 أيه أول طائرة تجارية كهربائية تطورها شركة الطائرات التجارية الصينية، وهي مصممة أساساً للرحلات التجارية بين المدن، وتتسع لـ19 راكباً، وتبلغ سرعتها القصوى 300 كيلومتر في الساعة، فيما يصل مداها إلى 400 كيلومتر وارتفاع تحليقها إلى 2400 متر.

وكانت الطائرة قد أنجزت أول رحلة ذاتية القيادة دون طيار في الثاني من فبراير الماضي، وأكملت 19 تجربة طيران دون طيار.

وطُورت الطائرة بالتعاون بين شركة الطائرات التجارية الصينية وشركة كاتل لصناعة البطاريات وجامعة جياو تونغ في شنغهاي وعدد من الشركاء، فيما وافقت الهيئة الوطنية للطيران المدني على طلب الشركة الحصول على شهادة النوع.