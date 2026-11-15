فرّ ثلاثة سجناء من سجن «ليوناردو لاغو» بمدينة ريسيفي، عاصمة ولاية بيرنامبوكو شمال شرقي البرازيل، صباح أمس (السبت)، بعدما تسلقوا سور السجن وقفزوا إلى الخارج، فيما تمكنت السلطات من إعادة القبض على أحدهم بالقرب من المنشأة، بينما لا يزال الآخران هاربين.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة ثلاثة سجناء وهم يتسلقون السور تباعاً، قرابة الساعة الخامسة صباحاً، قبل أن يواصل اثنان منهم السير في الشارع، فيما سقط الثالث أثناء محاولته القفز، قبل أن يتمكن من النهوض ومغادرة المكان.

وأفادت السلطات الأمنية في ولاية بيرنامبوكو بأن السجين الذي سقط أُعيد القبض عليه بالقرب من السجن، فيما جرى تحديد هوية السجينين الآخرين، وتتواصل عمليات البحث عنهما بمشاركة جهاز استخبارات الشرطة الجنائية.

ووقع الهروب بالقرب من نقطة حراسة تابعة للشرطة العسكرية، ويقع السجن ضمن مجمع كورادو الإصلاحي في المنطقة الغربية من مدينة ريسيفي.