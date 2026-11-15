اختُتم مساء أمس مهرجان منطقة مكة المكرمة الدولي السابع عشر لجمال الجواد العربي من الفئة "أ" الذي نظمته مزرعة الصواري، بمحافظة جدة خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2026، تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، بمشاركة 310 من الجياد العربية الأصيلة.



وحققت جياد الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، عدداً من الميداليات خلال منافسات بطولة الجياد سعودية الأصل والمنشأ.



وتصدّرت المهرة «إشعاع عذبه» بطولة المهرات، محققةً الميدالية الذهبية بإجماع الحكام، فيما تُوّج المهر «مترف عذبه» بذهبية بطولة الأمهار.



أما بطولة الأفراس، فقد شهدت فوز الفرس «اعتزاز عذبه» بالميدالية الذهبية، وحصول الفرس «منارة عذبه» على الميدالية الفضية.



وعلى مستوى بطولة الفحول، انتزع الفحل «بلسم عذبه» الميدالية الذهبية، بينما نال الفحل «أبان عذبه» الميدالية الفضية.



وفي البطولات الدولية للمهرجان، أحرز المهر «نادر عذبه»، من إنتاج مربط عذبه والعائد للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، الميدالية الذهبية لبطولة الأمهار سنتين – ثلاث سنوات.