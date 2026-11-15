اختُتمت منافسات بطولة المملكة للتجديف داخل الصالات 2026، التي نظمها الاتحاد السعودي للتجديف يومي (الجمعة) و(السبت)، بالتزامن في جدة والرياض والقطيف، بمشاركة 414 لاعباً ولاعبة، وجوائز مالية بقيمة 400 ألف ريال، بعد يومين من السباقات التي جمعت السرعة والتحمل والعمل الجماعي.

وتوزعت المشاركة بواقع 215 مشاركاً في جدة، و106 مشاركين في القطيف، و93 مشاركاً في الرياض.

وشملت البطولة سباقات لمسافتي 500 و2000 متر، وتحديات لتحقيق أطول مسافة خلال أربع وست دقائق، إلى جانب سباقات التتابع والتتابع المختلط والتتابع السريع، ضمن فئات العمومي والوزن الخفيف والأساتذة والفئات العمرية المختلفة، حيث جُمعت نتائج المدن الثلاث في ترتيب موحّد لكل فئة، لتحديد أصحاب المراكز الأولى.

وتألق سيف الدين محمد في منافسات عمومي الرجال، بعدما توّج بذهبيتي سباقي 2000 و500 متر؛ إذ حسم السباق الأول بزمن 06:13.1، متقدماً على حسن قادري وراكان علي رضا، قبل أن يضيف ذهبية 500 متر في اليوم الثاني بزمن 01:18.0، متفوقاً على قادري وآدم أريمان.

وفي منافسات الوزن الخفيف للرجال، أحرز جعفر التونسي ذهبية 2000 متر بزمن 06:33.1، تلاه يوسف العبدالهادي وعبدالله أحمد، فيما توّج فهد الحمدان بذهبية الوزن الخفيف تحت 23 سنة، ومحمد آل خلف بذهبية الأساتذة لفئة 40 سنة فأكثر.

وحقق فيصل غراب ذهبيتين في الفئات العمرية، بفوزه بسباق الرجال تحت 21 سنة لمسافة 2000 متر بزمن 06:06.0، ثم تصدر منافسات تحت 23 سنة للمسافة ذاتها بزمن 06:18.0، كما أحرز عمر السيد ذهبية تحت 19 سنة بزمن 06:41.6.

وفي منافسات الناشئين فاز هاشم السويد بذهبية تحدي الأربع دقائق تحت 15 سنة، قاطعاً 1142 متراً، فيما حسم سعد الناصر تحدي الست دقائق تحت 17 سنة بمسافة 1754 متراً، متقدماً بفارق ثلاثة أمتار فقط على ضاري العباس، وعلى صعيد الأساتذة من 30 إلى 39 سنة، توّج محمود مندور بذهبية 2000 متر بزمن 06:21.9.

على صعيد السيدات، استهلت مرح الخميس المنافسات بإحراز ذهبية العمومي لمسافة 2000 متر بزمن 07:20.8، متقدمة على ميام أحمد وماسة شاهين، وفي الوزن الخفيف، توّجت سكينة عتّال بالذهبية بزمن 07:47.5، فيما نالت سارة كورتين ذهبية الأساتذة لفئة 40 سنة فأكثر.

وفي الفئات العمرية أحرزت جايدا محمد ذهبية تحت 15 سنة، وصبا يوسف ذهبية تحت 19 سنة بزمن 08:21.6، فيما تصدرت ضحى رزق منافسات تحت 21 سنة بزمن 08:01.2، وحققت هنا الطويل ذهبية الوزن الخفيف تحت 23 سنة بزمن 07:57.0.

وفي اليوم الثاني توّجت ميام أحمد بذهبية سباق العمومي لمسافة 500 متر بزمن 01:33.3، متقدمة على جيسيكا تول وإيمان الشرقاوي، كما فازت تسنيم خلوف بتحدي الست دقائق تحت 17 سنة، فيما أحرزت مريم كعكي ذهبية تحت 23 سنة لمسافة 2000 متر بزمن 08:00.7.

وفي منافسات الأساتذة للسيدات من 30 إلى 39 سنة، توّجت غادة إبراهيم بالذهبية بزمن 07:16.2، أمام جيسيكا تول ومرح الخميس.

وشهدت منافسات التتابع المختلط تتويج فريق مصر بالذهبية في اليوم الأول، بمشاركة ميام أحمد وعبدالله عبدالفتاح وإيمان الشرقاوي وسيف الدين عز الدين، فيما حل دريم تيم ثانياً وذا وينرز ثالثاً.

وفي اليوم الثاني أحرز فريق مصر ذهبية تتابع الرجال لمسافة 2000 متر بزمن 05:25.3، متقدماً على جدة روينج ولايونايزر، وفي تتابع السيدات للمسافة نفسها، توّج فريق أم الدنيا بالذهبية بزمن 06:42.6، تلاه جيرل باور وفالكونز.

واصلت الفرق تألقها في منافسات الفئات العمرية، حيث توّج روميز بذهبية تتابع السيدات تحت 15 سنة، وحلا بذهبية تحت 19 سنة، فيما أحرز فريق الكويت ذهبية تتابع الرجال تحت 15 سنة، وتصدر فريق المدينة منافسات تحت 19 سنة.

واختُتمت المنافسات بسباقات التتابع السريع لمسافة 900 متر، حيث أحرز فريق أم الدنيا ذهبية السيدات بزمن 03:41.6، وحل باورهاوس ثانياً، فيما تقاسم فينيكس وكليوباترا المركز الثالث.

وفي منافسات الرجال، انتزع إتش آر تيم الذهبية بزمن 02:48.1، بينما تقاسم جدّف وفريق مصر المركز الثاني بزمن 02:54.1 لكل منهما.