أهدى الملاكم السعودي ريان عواجي فوزه إلى الشعب السعودي والجنود البواسل المرابطين على الحد الجنوبي، معرباً عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز وسط دعم الجماهير السعودية وتشجيعها، ومؤكداً عزمه على مواصلة تطوير مستواه وتحقيق المزيد من الانتصارات خلال مشاركاته المقبلة.



وقال عواجي في حديثه لـ«عكاظ» عقب فوزه: «الحمد لله، شعور عظيم جداً أن أحقق الفوز بين جمهوري وأهلي، وأهدي هذا الانتصار لشعبنا العظيم في المملكة العربية السعودية، وللمرابطين على الحد الجنوبي»، مؤكداً أن طموحه لا يتوقف عند هذا الإنجاز، وأنه يتطلع إلى تقديم مستويات أفضل في المستقبل.



وعن خططه بعد مشاركته الأولى وتحقيق الفوز، أوضح عواجي أنه يسعى إلى العودة لناديه ومواصلة التدريبات، والعمل على تطوير إمكاناته الفنية والبدنية، والاستفادة من التجارب السابقة، قائلاً: «أطمح إلى العودة للنادي وتطوير نفسي أكثر، والتعلم من الخطوات السابقة، وبإذن الله نصل إلى مستوى أعلى بكثير».



وثمّن الملاكم السعودي دعم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ لرياضة الملاكمة والمواهب السعودية الشابة، مشيداً بما يحظى به اللاعبون من اهتمام وتوفير للإمكانات التي تساعدهم على المنافسة وتحقيق الإنجازات.



وأضاف: «الشكر لله ثم للمستشار تركي آل الشيخ، الذي لم يقصّر معنا ووفّر لنا كل شيء، وبإذن الله سأكون على قدر هذه الثقة، وأقدم مستويات أفضل خلال المرحلة المقبلة».



ووجّه عواجي في ختام حديثه رسالة شكر وتقدير للجماهير السعودية التي ساندته وشجعته، مؤكداً أن دعمها يمثل حافزاً كبيراً له لمواصلة مشواره الرياضي، وقال: «يعطيهم العافية على دعمهم وتشجيعهم، وبإذن الله يحفظون اسم ريان عواجي، وأكون أفضل من ذلك بكثير».



واختتم عواجي حديثه بالتأكيد على أن هذا الفوز يمثل خطوة أولى في مشواره نحو تحقيق طموحاته في رياضة الملاكمة، مشدداً على حرصه على مواصلة العمل والتطور لتمثيل المملكة بصورة مشرّفة في المحافل المقبلة.