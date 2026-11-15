أبدى نادي العين استياءه البالغ من تكرار ما وصفه بالأخطاء التحكيمية المؤثرة التي تعرض لها فريقه الأول لكرة القدم خلال عدد من مباريات دوري الدرجة الثانية، مطالباً الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الحكام بمراجعة عاجلة وشاملة لتلك الحالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها.



واستعرض النادي، في بيان رسمي، ملاحظاته حول أربع مواجهات أمام أندية الصفا، وعفيف، والباطن، والترجي، مؤكداً أن بعض القرارات أثرت بشكل مباشر في مجريات المباريات ونتائجها، في حين أثارت حالات أخرى مخاوف جدية تتعلق بسلامة اللاعبين.



وأوضح العين أن مواجهة الصفا شهدت —بحسب البيان— إلغاء هدف صحيح لفريقه، وعدم احتساب ركلة جزاء مستحقة، إلى جانب التغاضي عن إشهار البطاقة الحمراء في حالة رأى النادي أنها تستوجب الطرد، مشدداً على أن فوزه في تلك المباراة لا يسقط حقه في المطالبة بمراجعة هذه القرارات.



وأشار النادي إلى إلغاء هدف آخر وصفه بالصحيح خلال لقائه أمام عفيف، وهي المباراة التي انتهت بخسارته، فيما لفت إلى أن مواجهة الباطن شهدت تدخلات عنيفة تسببت في إصابة اثنين من لاعبيه، استدعت نقلهما إلى المستشفى لإجراء غرز طبية، دون أن يرافق ذلك إشهار البطاقة الحمراء التي طالب بها النادي.



وفي مواجهة الترجي، اعترض العين على قرار الحكم بتحويل ركلة حرة كانت محتسبة لصالحه إلى ركلة للمنافس، مبيناً أن تلك اللعبة أسفرت عن هدف في مرماه وأثرت بصورة مباشرة في النتيجة النهائية للقاء.



وأكد النادي في بيانه أن المطالبة بالعدالة التحكيمية وتوفير الحماية للاعبين تظل مبدأً ثابتاً بصرف النظر عن نتائج المباريات، داعياً إلى الارتقاء بمستوى الأداء التحكيمي بما يحفظ حقوق الأندية ويعزز مبدأً المنافسة الشريفة.



واختتم العين بيانه بالتأكيد على احترامه الكامل لمنظومة التحكيم السعودي وجميع العاملين فيها، مع تمسكه بحقه الأصيل في المطالبة بحقوقه المشروعة، والدفاع عن مصالح النادي وتطلعات جماهيره.