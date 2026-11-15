يتناول البروفيسور خالد محمد الصغير، أستاذ علم اللغة التطبيقي في كلية اللغات والترجمة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في كتابه الجديد «من التعثر إلى النجاح» أسباب تعثر متعلمي الإنجليزية في السعودية، ويقدم رؤية لتطوير تدريسها تنطلق من سؤال يواجه المعلم في الصف: كيف ينتقل الطالب من معرفة المفردات والقواعد إلى استخدامها بثقة في الحديث والكتابة؟

وفي أكثر من 600 صفحة، يتتبع الصغير التحديات التي تواجه المتعلمين في سبعة محاور تشمل الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة والمفردات والقواعد والكفاءة التواصلية بين الثقافات. ويبحث في أثر العوامل النفسية والمعرفية والاجتماعية في اكتساب اللغة، وفي دور الممارسات الصفية في إتاحة الفرص للطالب كي يجرب ما يتعلمه، ويخطئ ويصحح خطأه ويستعيد ثقته في التعبير أمام الآخرين.

ويرصد الكتاب 183 تحديا تعليميا ولغويا، ويقترح 426 استراتيجية تربوية ضمن إطار تطويري من 34 مرحلة. ويقيّم 123 أداة وموردا رقميا، ويناقش 95 ممارسة تعليمية محدودة الفاعلية، مستندا إلى 620 مرجعا علميا. ويوظف المؤلف هذه الحصيلة في تفسير أسباب التعثر وربطها بطرائق التدريس، بما يساعد المعلم ومطور المنهج على اختيار المعالجة الملائمة لطبيعة المهارة وحاجات المتعلمين.

ومن الممارسات التي يتوقف عندها الكتاب تدريس القواعد بمعزل عن سياقات استخدامها، والاعتماد على الحفظ والتلقين. وقد يتمكن الطالب، في مثل هذا السياق، من اختيار الإجابة الصحيحة في الاختبار، ثم يتردد أمام سؤال عابر باللغة الإنجليزية. ويقترح الصغير توسيع فرص المحادثة داخل الصف وتصميم مهام تدفع الطلاب إلى استخدام اللغة لغرض واضح، مثل شرح فكرة أو طرح سؤال أو مناقشة رأي.

ويدعو المؤلف إلى توظيف الأدوات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يخدم أهداف الدرس ويمنح الطالب فرصا إضافية للممارسة والتعلم باستقلالية. ويولي كذلك أهمية للتواصل بين الثقافات، إذ يحتاج المتعلم إلى فهم سياق الحديث وطريقة مخاطبة الآخرين في المواقف المختلفة، وهي مهارة تتشكل مع الممارسة وتتسع كلما تنوعت خبرات الطالب في استخدام اللغة.

ويضع الصغير هذه المقترحات في سياق رؤية السعودية 2030 وما تتطلع إليه من تطوير التعليم وتنمية القدرات البشرية. ويخاطب بكتابه المعلمين والباحثين ومطوري المناهج وصناع القرار، داعيا إلى وصل نتائج البحث بالممارسة الصفية والسياسات التعليمية. ويتيح هذا الربط مراجعة ما يجري داخل الصف في ضوء ما تكشفه الدراسات عن الصعوبات التي تتكرر لدى المتعلمين السعوديين. وفي صميم هذا المسعى أن يحمل الطالب ما تعلمه معه حين يغادر الصف، فيقرأ به، ويعبر عن أفكاره، ويتواصل في دراسته وعمله وحياته اليومية.