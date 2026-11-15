نقل مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، تعازي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لأسرة وذوي شهيد الواجب المقدم منصور بن محمد المحقني، أحد منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الذي استشهد أثناء أدائه واجبه تجاه دينه ووطنه بمحافظة الخرمة.

وعبّر اللواء محمد القرني، عن الفخر والاعتزاز بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، فيما عبرت أسرة وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة والشرف.