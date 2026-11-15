حسم مدرب أرسنال السابق أرسين فينغر موقفه من الترشح لمنافسة جياني إنفانتينو على منصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في الانتخابات المقبلة.

وكان الفرنسي يفكر في خوض سباق الانتخابات على المنصب، لكن شبكة «بي بي سي» البريطانية، أكدت أن فينغر استقر على عدم خوض السباق.

وتوترت علاقة جياني إنفانتينو بالاتحادات الأوروبية لكرة القدم في الفترة الأخيرة، بسبب خطته لبيع حصص تجارية من بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، والتي فشلت لاحقاً.

إحباط بسبب قرار فينغر

وحظى فينغر الذي يشغل حالياً منصب رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في فيفا، بدعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الذي يقود حملة للإطاحة بإنفانتينو، إلا أن إلا أن قرار الفرنسي بعدم خوض سباق الانتخابات أثار إحباطاً داخل جبهة المعارضين لرئيس فيفا الحالي.

وقال أحد الشخصيات المؤثرة ضمن مجموعة الأطراف المعارضة لإنفانتينو، في تصريحات للشبكة البريطانية، إن هذا الخبر يمثل «خسارة حقيقية».

وأضاف: «حتى لو لم يكن فينغر مرشحاً مثالياً، أعتقد أنه كان قادراً على توحيد الكثيرين حول العالم».

ووفقاً لتقرير الشبكة البريطانية لا يزال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يأمل في العثور على مرشح بديل قبل الموعد النهائي لتقديم الترشيحات، يوم الأربعاء.

فيغا تاشيما ينافسان إنفانتينو

وكان مدافع توتنهام السابق رامون فيغا، أول من أعلن ترشحه في أكتوبر الماضي لمنافسة إنفانتينو، كما أعلن الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما، نيته خوض الانتخابات.

ومع ذلك، كشفتـ «بي بي سي» أن تاشيما، البالغ من العمر 68 عاماً، لم يتمكن حتى الآن من الحصول على التأييدات الخمسة المطلوبة من الاتحادات الأعضاء قبل الموعد النهائي، لكنه «لا يزال يبذل جهوداً كبيرة».

إنفانتينو يتمتع بدعم أغلبية ساحقة

ولا يزال إنفانتينو يحظى بدعم اتحادات أمريكا الجنوبية وإفريقيا وآسيا، كما أكد مؤخراً أنه يتمتع بدعم «الأغلبية الساحقة» من أسرة كرة القدم العالمية.