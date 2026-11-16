تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ 2 أكتوبر 2025، بعدما هبطت العقود الآجلة للمعدن الأصفر دون 3850 دولاراً للأونصة، وسط تصاعد التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وصعود الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر في بورصة «كومكس» بنسبة 0.98%، لتسجل 3848.10 دولار للأونصة، فيما تراجعت الأسعار الفورية بنسبة 1.14% إلى 3840.18 دولار، وفقاً لبيانات التداول.

وجاء هذا التراجع مع تغير توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، بعدما عززت تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، واحتمال رفع تكلفة الاقتراض خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقديرات الأسواق التي نقلتها «رويترز»، ارتفعت احتمالات زيادة الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر إلى نحو 92%، مقابل 8% لاحتمال رفعها بمقدار 50 نقطة أساس، فيما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش ومحضر اجتماع أكتوبر، بحثاً عن مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية المقبلة.

ويشكل ارتفاع أسعار الفائدة ضغطاً على الذهب، الذي لا يدر عائداً لحائزيه، إذ يعزز جاذبية الأصول المنافسة، مثل السندات الحكومية، ويقلص الإقبال على المعدن النفيس.

كما يزيد صعود الدولار من الضغوط على الذهب، المسعّر بالعملة الأمريكية، إذ يرفع تكلفة شرائه بالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى، ما قد يحد من الطلب العالمي عليه.

ويأتي ذلك بعدما سجل الذهب تراجعاً بنحو 4.5% خلال الأسبوع الماضي، متأثراً ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من التوقعات، وعززت المخاوف من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، ما يضعف فرص تعافي المعدن النفيس على المدى القريب.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية المقبلة، إذ قد تؤدي مؤشرات استمرار التضخم وتشدد السياسة النقدية إلى مزيد من الضغوط على الذهب، فيما قد يمنحه تباطؤ التضخم فرصة لاستعادة بعض خسائره.