تقدم الفنان المصري فاروق فلوكس ونجله الفنان أحمد فلوكس بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، ضد حساب يحمل اسم هاني عزب على موقع «فيسبوك»، على خلفية منشورات اعتبرا أنها تضمنت إساءات بحقهما، وذلك عقب تكريم فاروق فلوكس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى

وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، الشكوى المقدمة من فاروق فلوكس، عضو نقابة المهن التمثيلية، ونجله أحمد، بشأن المنشورات محل الخلاف، وما تضمنته من عبارات اعتبراها مسيئة.

وعلى إثر ذلك، أحال المجلس الشكوى إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لفحص مضمونها ودراسة الوقائع الواردة فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

تصعيد الأزمة

وتصاعدت حدة الخلاف بعدما أعلن عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل بدء تحقيق نقابي في الشكوى المقدمة ضد هاني عزب، مشيراً إلى خضوع الواقعة للإجراءات القانونية المتبعة، ورافضاً اختزال المسيرة الفنية لفاروق فلوكس في شخصية واحدة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر عبد المنعم.

في المقابل، تقدم هاني عزب بشكوى عاجلة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي تامر عبد المنعم والفنان مصطفى كامل، مطالباً بفحص الحلقة محل الخلاف واتخاذ الإجراءات المناسبة، التي قد تصل إلى وقف البرنامج ومنع ظهورهما إعلامياً، إلى جانب حذف المقاطع المتداولة، وتقديم اعتذار رسمي، وإتاحة حق الرد، مع احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية.

جائزة الهرم الذهبي

وجاءت هذه التطورات عقب تكريم الفنان فاروق فلوكس خلال حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث حصل على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، تقديراً لمسيرته الفنية وإسهاماته في السينما والمسرح والدراما التلفزيونية.