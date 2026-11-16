لقي 11 شخصاً حتفهم، وأصيب 17 آخرون بجروح طفيفة، إثر حريق ضخم اندلع فجر اليوم (الاثنين) في مبنى سكني وتجاري بجزيرة بوكيت، جنوبي تايلند، ما استدعى استنفار السلطات وفرق الإطفاء.

وذكرت السلطات المحلية أن الحريق اندلع قرابة الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، في مبنى يضم محلاً لتأجير الدراجات النارية بالطابق الأرضي، ووحدات سكنية في الطوابق العليا، فيما استغرقت فرق الإطفاء نحو ساعة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

وقال قائد شرطة بوكيت، سوراتشاي سوكساي، إن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد أسباب الحريق، مشيراً إلى أن المعاينات الأولية كشفت عن انفجار محول كهربائي بالقرب من المبنى، قبل اندلاع النيران بفترة وجيزة.

من جانبه، أوضح حاكم بوكيت، تشودنارين كويتسوم، أن محل تأجير الدراجات كان يضم نحو 100 دراجة نارية، إلى جانب كميات من الوقود وزيوت المحركات والمواد البلاستيكية والإطارات، وهي مواد قابلة للاشتعال يُرجح أنها أسهمت في سرعة انتشار النيران وتصاعد سحب كثيفة من الدخان السام.

وأضاف أن المعطيات الأولية تشير إلى أن عدداً من الضحايا حاولوا الفرار من النيران بالصعود إلى الطوابق العليا، حيث عُثر على جثة في الطابق الثالث، فيما عُثر على جثامين 10 آخرين في الطابق الخامس.

وتواصل السلطات التايلندية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، وتحديد مدى ارتباط انفجار المحول الكهربائي باندلاع الحريق، الذي خلّف خسائر بشرية كبيرة.

وتُعد جزيرة بوكيت، الواقعة جنوبي تايلند، من أبرز الوجهات السياحية في البلاد، وتستقطب أعداداً كبيرة من الزوار من مختلف أنحاء العالم.