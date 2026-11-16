في محاولة لكشف لغز وفاة غامضة، استعانت الشرطة البريطانية بتقنيات إعادة بناء الوجوه للكشف عن ملامح امرأة مجهولة عُثر على جثتها داخل كيس قمامة في أحد متنزهات مدينة ليفربول، وسط آمال بأن تساعد الصورة في تحديد هويتها والوصول إلى المسؤول عن وفاتها.

وتعود الواقعة إلى 28 أغسطس الماضي، عندما عثر أحد المارة على الجثة داخل كيس قمامة بين الشجيرات في حديقة محاطة بجدران داخل متنزه «ستانلي بارك». وكشفت التحريات أن الكيس رُصد في الموقع نفسه قبل نحو ستة أسابيع، وتحديدا في 13 يوليو.

ملامح الضحية ومواصفاتها

وبعد تعثر محاولات تحديد هويتها، استعانت شرطة ميرسيسايد بخبراء مختبر «فيس لاب» بجامعة ليفربول جون مورز لإعادة بناء ملامح وجهها، ونشر الصورة على أمل أن يتعرف عليها أحد أفراد أسرتها أو معارفها.

وأظهرت الفحوص أن الضحية امرأة بيضاء البشرة، يتراوح عمرها بين 60 و80 عاما، نحيفة البنية، ويبلغ طولها نحو 157 سنتيمترا. وكانت ترتدي قميصا ورديا يحمل علامة «نايكي» عند العثور عليها.

كما كشف التشريح أنها كانت بلا أسنان وتعاني مشكلات صحية، إلى جانب سوء تغذية حاد، فيما لا تزال الشرطة تحقق في ظروف حالتها الصحية وما إذا كانت تعرضت للإهمال.

تقنية ثلاثية الأبعاد لكشف هويتها

وأوضحت البروفيسورة كارولين ويلكنسون، مديرة مختبر «فيس لاب»، أن الفريق استخدم تقنية حاسوبية ثلاثية الأبعاد لإعادة بناء الوجه استنادا إلى قياسات ومعايير تشريحية دقيقة، قبل إجراء تعديلات على الصورة لتقديم ملامح تساعد الجمهور على التعرف عليها.

وأكدت المفتشة الأولى راشيل ويلسون أن تحديد هوية المرأة يمثل أولوية للتحقيق، باعتباره خطوة أساسية لفهم ظروف وفاتها وكشف المسؤول عنها.

وتواصل الشرطة مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة والاستماع إلى الشهود وإجراء الفحوص الجنائية، داعية كل من يتعرف على الصورة أو يتذكر رؤية امرأة بهذه المواصفات قبل 13 يوليو إلى تقديم معلوماته، سواء عبر الشرطة أو من خلال مؤسسة «كرايم ستوبرز» التي تتيح الإبلاغ بسرية تامة.