نفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا وجود أي مشاعر غيرة أو خلافات بينها وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز، على خلفية تعاونهما في مسلسل «وتقابل حبيب»، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2025، مؤكدة أن علاقتهما تقوم على الود والتقدير، وأنها كانت متحمسة للعمل معها مجدداً بعد غياب سنوات.

حقيقة خلافها مع ياسمين عبد العزيز

وأشادت نيكول، خلال تصريحات تلفزيونية، بموهبة ياسمين ومكانتها الفنية، قائلة: «لا بالعكس، كنت متحمسة للتجربة والعودة للعمل معها بعد 16 عاماً، وكان فيه كيمياء على الشاشة، وهي من أحب الفنانات على قلبي، وهي ممثلة ثقيلة وتمتلك أدواتها وتقدم إضافة كبيرة».

موقفها من أحمد العوضي

وفي سياق آخر، علّقت نيكول على الجدل المثار حول وصف الفنان أحمد العوضي لطليقته ياسمين عبد العزيز بـ«الميتسوبيشي»، معربة عن رفضها مقارنة المرأة بالأشياء أو استخدام مثل هذه الأوصاف، خصوصاً بين شخصين جمعتهما حياة مشتركة.

وقالت: «الست لا تقارن بشيء، وهذه الأشياء لا تصح أن تقال على الهواء، وخاصة بين اتنين كان بينهم حياة وعيش وملح»، مشددة على أن الخلافات الشخصية لا تبرر الإساءة العلنية أو الانتقاص من الطرف الآخر.

عمل جمع

واجتمعت نيكول سابا وياسمين عبد العزيز في مسلسل «وتقابل حبيب»، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته كريم فهمي، وخالد سليم، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، إلى جانب عدد من الفنانين. والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري.

وأعاد المسلسل التعاون بين النجمتين بعد اجتماعهما سابقاً في فيلم «تمن دستة أشرار» عام 2006، بمشاركة محمد رجب والراحل خالد صالح ولطفي لبيب، وهو من تأليف خالد جلال ووائل عبد الله، وإخراج رامي إمام.