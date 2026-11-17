يستعيد فيلم «I Play Rocky» رحلة كفاح النجم الأمريكي سيلفستر ستالون قبل انطلاقته السينمائية الكبرى، كاشفاً تفاصيل المعركة التي خاضها لإقناع هوليوود بتقديم فيلم «Rocky»، وتمسكه بتجسيد شخصية الملاكم «روكي بالبوا» رغم الرفض والتحديات التي واجهته. ومن المقرر عرض العمل في 19 نوفمبر 2026، تزامناً مع الذكرى الخمسين لعرض الفيلم الأصلي.

ويتناول الفيلم واحدة من أبرز محطات مسيرة ستالون، حين كتب سيناريو «Rocky» وأصر على أداء بطولته، رافضاً بيع النص والتخلي عن الشخصية التي صنعها، في تجربة تحولت من مواجهة الرفض إلى صناعة واحدة من أشهر الشخصيات في تاريخ السينما.

ويقدم العمل معالجة درامية للمرحلة التي سبقت الشهرة، مسلطاً الضوء على الضغوط والإحباطات التي واجهها ستالون، وإصراره على تحويل طموحه إلى واقع، في حكاية تتجاوز حدود الملاكمة إلى الصراع من أجل إثبات الذات.

الفيلم من إنتاج «Amazon MGM Studios»، وإخراج بيتر فاريلي، وتأليف بيتر غامبل، ويجسد أنتوني إيبوليتو شخصية ستالون، بمشاركة مات ديلون، وآناصوفيا روب، وستيفان جيمس، وتوبي كيبيل، وتريسي ليتس، وجاي دوبلاس، وبي جيه بيرن، وروبرت مورغان.

وحظي العمل بإشادات نقدية خلال مشاركاته السينمائية، من بينها مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، فيما حصد جائزة الجمهور في مهرجان فانكوفر السينمائي الدولي.

وتزامناً مع إطلاق الفيلم، انطلقت حملة «They Told You No» («قالوا لك لا»)، التي تدعو الجمهور إلى مشاركة تجاربهم مع الرفض والتحديات، وكيف استطاعوا مواصلة الطريق نحو تحقيق أحلامهم.