فوجئ الفنان العراقي كاظم الساهر بصعود أحد معجبيه إلى المسرح خلال حفله في مدينة العقبة الأردنية، بعدما تمكن الشاب من تخطي الحواجز الأمنية والوصول إليه، ما تسبب في حالة من الارتباك للحظات قبل أن يتضح أنه أراد التقاط صورة معه.

رفض إبعاد المعجب

ورغم تدخل أفراد الأمن للتعامل مع الموقف، طلب كاظم الساهر عدم إبعاد الشاب، وسمح له بالوقوف إلى جواره والتقاط الصور التذكارية، في تصرف لفت أنظار الجمهور وحظي بإشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل ألبوم «بلا عنوان»

وجاء الموقف خلال حفل شهد تفاعلاً واسعاً من الجمهور، بالتزامن مع طرح القيصر ألبومه الجديد «بلا عنوان»، الذي ضم 18 أغنية وقصيدة باللهجتين العراقية والعربية الفصحى.

ومن أبرز أغاني الألبوم «كله كذب»، و«هلو حياتي»، و«متى»، و«إلا أجيبك»، و«أتت وأحباب»، كما يتضمن أغنية «تدخنين»، من كلمات الشاعرة لميعة عباس عمارة، وألحان كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل.

وشارك في الألبوم عدد من أبرز الشعراء والملحنين العراقيين والعرب، بينهم كريم العراقي، ولميعة عباس عمارة، وبشير العبودي، وسعد المسلم، وأسعد الغريري، ويحيى العلاق، وعزيز الرسام.

حفل إضافي لكاظم الساهر في بيروت

وفي سياق آخر، قرر كاظم الساهر إقامة حفل غنائي إضافي في بيروت يوم 28 ديسمبر 2026، بعد نفاد تذاكر حفله المقرر في 27 ديسمبر، نتيجة الإقبال الكبير من جمهوره في لبنان وعدد من الدول العربي.

آخر حفلاته في 2026

ويختتم كاظم الساهر حفلاته في 2026 بلقاء جمهوره في إسطنبول يوم 30 ديسمبر المقبل، على مسرح مركز هاليج للمؤتمرات، ليواصل نشاطه الفني متنقلاً بين لبنان والأردن وتركيا خلال الأشهر الأخيرة من العام.