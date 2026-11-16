خطف منتخب فرنسا بقيادة مدربه زين الدين زيدان، صدارة المجموعة الأولى بالمستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية، عقب فوزه على تركيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء (الأحد)، على ملعب بوردو الجديد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

سجل لاعب تركيا أميرهان توبجو هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، ليمنح فرنسا التقدم، ثم عزز إيلي جونيور كروبي تقدم «الديوك» بهدف ثانٍ في الدقيقة 80.

وقلص عبد الكريم بردكجي النتيجة لصالح تركيا بهدف في الدقيقة 90، لكن الوقت لم يُسعف الضيوف لمحاولة إدراك التعادل.

بهذه النتيجة، استعاد المنتخب الفرنسي صدارة مجموعته برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بلجيكا، حيث ضمن المنتخبان التأهل رسمياً إلى ربع النهائي.

ويحل منتخب إيطاليا في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، فيما يتذيل منتخب تركيا الترتيب دون رصيد، بعد خسارته جميع مبارياته.