تلقى منتخب إيطاليا بقيادة مدربه روبرتو مانشيني، هزيمة قاسية أمام بلجيكا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء (الأحد) على ملعب الملك بودوان، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري الأمم الأوروبية.

افتتح فرانشيسكو بيو إسبوزيتو التسجيل لمنتخب إيطاليا في الدقيقة 11، لكن الرد البلجيكي لم يتأخر، إذ أدرك ماكسيم دي كويبر التعادل في الدقيقة 15، ثم سجل ناثان نجوي الهدف الثاني في الدقيقة 22، قبل أن يعزز جيريمي دوكو التقدم البلجيكي بالهدف الثالث في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 80، أحرز دييغو موريرا الهدف الرابع لبلجيكا، ليقضي على آمال إيطاليا في محاولة العودة، ويطيح بها من صدارة المجموعة، ويفقدها فرصة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

انتهاء مرحلة المجموعات، تصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الأولى بالمستوى الأول برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بلجيكا، حيث ضمن المنتخبان التأهل رسمياً إلى ربع النهائي.

وتراجع منتخب إيطاليا إلى المركز الثالث برصيد 10 نقاط، فيما يتذيل منتخب تركيا الترتيب دون رصيد، بعد خسارته جميع مبارياته.