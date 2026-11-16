بعد 11 عاماً من آخر ظهور تنافسي، عاد النجم البرازيلي رونالدينيو إلى ملاعب كرة القدم، مرتدياً القميص رقم 10 لفريق رافينا الإيطالي، في مواجهة فورلي ضمن دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، الأحد، بعمر 46 عاماً.

بدأ رونالدينيو المباراة أساسياً، وأكمل الشوط الأول وسط تصفيق الجماهير التي ملأت مدرجات ملعب برونو بينيلي. وخلال 45 دقيقة، لمس الكرة 28 مرة، ونفذ ركلتين ركنيتين، وأسهم في بناء الهدف الأول لرافينا عند الدقيقة 36، بعدما مرر الكرة إلى لورينزو لوناردي الذي هيأها لجوليو دوناتي ليسجل. وانتهت المواجهة بفوز رافينا بهدفين دون رد، بعدما أضاف سيموني رابي الهدف الثاني في الشوط الثاني.

وجاءت العودة ضمن اتفاق يجمع رونالدينيو بالنادي الإيطالي، يتجاوز المشاركة الرياضية إلى شراكة تجارية ودور تسويقي، إذ انضم إلى المشروع بصفته مساهماً بحصة أقلية وسفيراً للنادي، مع ظهور استثنائي في مباراة رسمية، دون الالتزام بالمشاركة طوال الموسم أو السفر مع الفريق في مبارياته الخارجية.

ويستند المشروع إلى طموح استثماري يقوده رئيس النادي إغنازيو سيبرياني، بالشراكة مع مجموعة «بلاك دوك»، بهدف نقل رافينا إلى مستويات أعلى في كرة القدم الإيطالية، وصولاً إلى دوري الدرجة الأولى.

وتحوّلت المباراة إلى مناسبة جماهيرية وإعلامية تحت عنوان «يوم رونالدينيو»؛ إذ نفدت التذاكر، وارتفعت سعة الملعب إلى نحو 7 آلاف متفرج بإضافة مدرج مؤقت، فيما تجاوزت طلبات الاعتماد الإعلامي 100 طلب من دول عدة. ووصلت أسعار بعض التذاكر إلى 150 يورو، مع نقل المباراة إلى أسواق من بينها البرازيل والصين والسعودية وبريطانيا.

وعقب خروجه، حيا رونالدينيو الجماهير والتقى زميليه السابقين ديدا وسيرجينيو. وقال إنه استمتع بالعودة إلى أجواء اللعب وغرفة الملابس، تاركاً الباب مفتوحاً لتكرار التجربة: «إذا اتصل بي الرئيس فسأعود».