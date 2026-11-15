أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم (الأحد)، استبعاد الثنائي إبراهيم مازا وأنيس حاج موسى من قائمة الخضر قبل مواجهة توغو المقررة الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

إصابة الكاحل وراء الغياب

وذكر الاتحاد الجزائري، في بيان، أن الثنائي إبراهيم مازا وأنيس حاج موسى لم يسافرا رفقة المنتخب الجزائري إلى توغو، بسبب الإصابة التي تعرضا لها على مستوى الكاحل خلال الجولة الثالثة.

ويعتبر غياب الثنائي إبراهيم مازا وأنيس حاج موسى ضربة موجعة للمنتخب الجزائري بقيادة المدرب إبراهيم حمداني، إذ يعدان من أهم أعمدة الخضر في الفترة الأخيرة.

صدارة جزائرية

وحقق منتخب الجزائر فوزاً صعباً على توغو بهدف دون رد، أمس (السبت)، من توقيع رامي بن سبعيني، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة التاسعة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه زامبيا، فيما تجمد رصيد توغو عند 3 نقاط في المركز الثالث، ويتذيل منتخب بوروندي جدول الترتيب برصيد نقطتين.