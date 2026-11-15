هاجم الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، مدرب منتخب البرتغال جورجي جيسوس، على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل تجاه قائد النصر كريستيانو رونالدو.

وكان رونالدو قد اعتزل اللعب الدولي مع منتخب البرتغال مطلع الشهر الجاري، بسبب أزمته مع جيسوس، فيما تكبد المنتخب البرتغالي هزيمة ساحقة أمام الدنمارك بأربعة أهداف مقابل هدف، أمس (السبت)، في دوري الأمم الأوروبية، في أول ظهور له بعد اعتزال الدون.

جيسوس لا يفقتد رورنالدو

وخرج جيسوس بتصريحات مثيرة للجدل عقب الخسارة أمام الدنمارك، رداً على سؤال عما إذا كان يفتقد رونالدو، قائلاً: «أفتقد ماذا؟ هو لم يعد ضمن المنتخب الوطني، الشيء الوحيد الذي ينقصني هو وجوده هنا ليؤنسني».

«هذا المهرج لن يستمر»

وأعاد مورغان، الصديق المقرب من كريستيانو رونالدو، نشر تصريحات جيسوس عبر حسابه على منصة «إكس»، وعلق قائلاً: «لن يجد هذا المهرج مكاناً في المنتخب أيضاً، إذا استمرت البرتغال في تلقي هزائم ساحقة كتلك التي شهدناها أمام الدنمارك».

تكريم رونالدو

وحرص لاعبو المنتخب البرتغالي على تكريم رونالدو قبل مباراة الأمس، من خلال ارتداء قمصان تحمل الرقم 7، كما شهدت الدقيقة السابعة من المباراة لفتة تكريمية أخرى للنجم البرتغالي، بعدما ظهرت صورته على الشاشة العملاقة في الملعب، وسط تصفيق حار من الجماهير وهتافات باسمه.