ألقت السلطات المصرية القبض على البلوغر لي لي فؤاد عقب حالة الجدل الواسعة التي أثارها مقطع مصور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عُرف إعلاميًا باسم «فيديو الشغالة»، وسط اتهامات تتعلق بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي وازدراء الأديان.

وتصدر اسم لي لي فؤاد منصات التواصل خلال الساعات الماضية بعد تداول الفيديو الذي وثق خلافًا بينها وبين عاملة كانت تعمل لديها بشأن مستحقات مالية وحسابات بين الطرفين، قبل أن يتطور الموقف إلى مشادة كلامية أثارت تفاعلاً واسعًا بين المتابعين.

وأشعل المقطع موجة من الانتقادات، بعدما أظهر العاملة وهي تلقي المصحف على الأرض؛ وفق ما ظهر في الفيديو المتداول، ما دفع عددًا من المستخدمين إلى المطالبة بالتحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن أي تجاوزات.

وعقب انتشار المقطع، باشرت الأجهزة الأمنية فحص ما تم تداوله ورصد الاتهامات المرتبطة بالمحتوى المنشور، قبل أن تتمكن من ضبط البلوغر على خلفية اتهامات بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وهدم القيم الأسرية وازدراء الأديان.

ومن المقرر عرض المتهمة على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، وفحص محتوى الفيديو والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف المعنية، تمهيدًا لتحديد المسؤوليات القانونية وفقًا لما تنتهي إليه التحقيقات.