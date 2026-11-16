تحولت جلسة عائلية هادئة إلى مأساة صادمة في ولاية ماديا براديش وسط الهند، بعدما لقي رجل يبلغ من العمر 35 عامًا مصرعه إثر انفجار جسم ظن أنه قطعة حلوى وقدمه له أحد معارفه خلال تجمع مسائي اعتيادي.

ووقعت الحادثة داخل فناء منزل الضحية، حيث كان يجلس مع أفراد أسرته قرب النار للتدفئة بعد تناول العشاء، قبل أن ينضم إليهم أحد سكان الحي. وخلال الحديث بينهما، ناول الرجل للضحية قطعة مستديرة تشبه حلوى (راسغولا) الهندية الشهيرة، إلا أن المفاجأة كانت مروعة؛ فبمجرد أن وضعها في فمه وعض عليها دوى انفجار قوي أصابه بإصابات بالغة في الفم والفكين. وسارع أفراد أسرته إلى نقله إلى مستشفى منطقة دندوري أملاً في إنقاذه، لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه الخطيرة بعد وقت قصير من وصوله.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الجسم الذي انفجر لم يكن حلوى، بل عبوة بدائية تُعرف محليًا باسم (قنبلة قتل الخنازير البرية)؛ وهي وسيلة تستخدمها بعض المجتمعات الريفية لمواجهة الحيوانات التي تتسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية. وبحسب المعلومات المتداولة، تُصنع هذه العبوات على هيئة كرات من العجين محشوة بمواد متفجرة، وتُجهز بحيث تنفجر فور تعرضها للضغط أو العض، دون الحاجة إلى إشعالها يدويًا. ولم تتوقف التحقيقات عند الشخص الذي سلّم الضحية العبوة، إذ أفاد للمحققين بأنه حصل عليها من شخص آخر داخل القرية، ما دفع السلطات إلى توقيفهما معًا ومواصلة البحث عن مصدرها وكيفية وصولها إليهما.

ولا تزال دوافع الواقعة محل تحقيق، في ظل غموض يحيط بما إذا كان ما حدث جريمة متعمدة أم تصرفًا متهورًا انتهى بكارثة غير متوقعة، بينما تواصل الشرطة جمع الأدلة والاستماع إلى أقوال الشهود لكشف الحقيقة كاملة.

وبين لحظة وأخرى، تحولت قطعة بدت كحلوى تقليدية إلى سبب مأساة أودت بحياة رجل، في حادثة أثارت صدمة واسعة وأعادت النقاش حول مخاطر العبوات البدائية المنتشرة في بعض المناطق الريفية.